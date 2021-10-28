Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення "Школи супергероїв", в межах якої запровадять нову модель освітнього процесу для дітей, які тривалий час перебувають у лікарнях.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 28 жовтня.

Постанова Кабміну передбачає створення та забезпечення роботи державної установи “Школа супергероїв”. Крім статуту установи, Уряд також прийняв порядок обрання директора на конкурсних засадах, а також умови оплати праці та схеми посадових окладів.

Передбачено, що функціонування “Школи супергероїв” забезпечуватимуть 235 працівників.

У пояснювальній записці зазначається, що наявна модель, при якій освітні послуги в лікарнях дітям надають вчителі зі звичайних шкіл, не забезпечує врахування особливостей такого освітнього процесу.

Більшість таких дітей не отримує освітні послуги повною мірою, а частина – завдяки волонтерам. Однак це не забезпечує системності й безперервності такого процесу.

Кабмін підтримав впровадження нової модель під назвою “Школа супергероїв” для забезпечення освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в лікарнях.

Йдеться про дітей з онкологічними захворюваннями, СНІДом, які вимагають постійного гемодіалізу, чекають на операції, знаходяться в опікових центрах і психіатричних лікарнях і тощо.