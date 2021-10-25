Виші п’яти областей перейшли на дистанційне навчання

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.
Зазначається, що задля збереження здоров’я викладачів й студентів у закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління минулого тижня МОН рекомендувало запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада.
За оперативною інформацією відомства, університети п’яти областей вирішили перейти на дистанційну форму навчання.
Відтак, дистанційно працюватимуть виші у таких областях:
- Запорізькій;
- Львівській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Сумській.
“Деякі виші використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – вісім закладів, а також по два університети в Київській та Чернігівській областях”, – зазначили у МОН.
В очному режимі продовжують працювати вісім університетів у Черкаській області та п’ять – у Житомирській.
Нагадаємо, що станом на 18 жовтня 86% працівників освіти отримали одне щеплення проти COVID-19.
Як повідомляло раніше Міністерство освіти і науки, при запровадженні “жовтого” рівня епідбезпеки працюватимуть лише ті заклади освіти, в яких вакцинувалися понад 80% працівників. Робітники повинні мати сертифікат про отримання першого щеплення, одужання, чи повного курсу вакцинації.
23 вересня у Львівській області (де найнижчий в Україні рівень щеплених освітян) 85% шкіл перейшли на дистанційне навчання.
- 15 жовтня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти й науки можуть продовжити осінні канікули в українських школах до 3-4 тижнів через епідемію коронавірусу.