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Виші п’яти областей перейшли на дистанційне навчання

Вищі навчальні заклади у п'яти областях України перейшли на дистанційну форму навчання до 15 листопада.

Понеділок, 25 жовтня 2021, 18:29

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Зазначається, що задля збереження здоров’я викладачів й студентів у закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління минулого тижня МОН рекомендувало запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада. 

За оперативною інформацією відомства, університети п’яти областей вирішили перейти на дистанційну форму навчання.

Відтак, дистанційно працюватимуть виші у таких областях:

  • Запорізькій;
  • Львівській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Сумській.

“Деякі виші використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – вісім закладів, а також по два університети в Київській та Чернігівській областях”, – зазначили у МОН.

В очному режимі продовжують працювати вісім університетів у Черкаській області та п’ять – у Житомирській.

Нагадаємо, що станом на 18 жовтня 86% працівників освіти отримали одне щеплення проти COVID-19.

Як повідомляло раніше Міністерство освіти і науки, при  запровадженні “жовтого” рівня епідбезпеки працюватимуть лише ті заклади освіти, в яких вакцинувалися понад 80% працівників. Робітники повинні мати сертифікат про отримання першого щеплення, одужання, чи повного курсу вакцинації.

23 вересня у Львівській області (де найнижчий в Україні рівень щеплених освітян) 85% шкіл перейшли на дистанційне навчання. 

Теги: вища освіта, дистанційне навчання, адаптивний карантин, вища освіта

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