Виші п’яти областей перейшли на дистанційне навчання

Вищі навчальні заклади у п'яти областях України перейшли на дистанційну форму навчання до 15 листопада.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Зазначається, що задля збереження здоров’я викладачів й студентів у закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління минулого тижня МОН рекомендувало запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада.

За оперативною інформацією відомства, університети п’яти областей вирішили перейти на дистанційну форму навчання.

Відтак, дистанційно працюватимуть виші у таких областях:

Запорізькій;

Львівській;

Миколаївській;

Одеській;

Сумській.

“Деякі виші використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – вісім закладів, а також по два університети в Київській та Чернігівській областях”, – зазначили у МОН.

В очному режимі продовжують працювати вісім університетів у Черкаській області та п’ять – у Житомирській.