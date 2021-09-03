На Бориспільській трасі в офіційному дилерському центрі компанії Porsche почала працювати найпотужніша в Україні зарядна станція.

Про це повідомила платформа Go To-U, яка надає можливість бронювання зарядних станцій для водіїв EV.

Орієнтуючись на майбутнє, у “Порше Центр Київ Аеропорт” реалізовано та підготовано інфраструктуру для продажу та сервісу електромобілів.

Зокрема, для любителів новинок у галузі електро тут облаштовано зарядну станцію, яка може обслуговувати 2 авто одночасно через роз’єми CCS Combo 2. Потужність станції складає 320 кВт.

Кіловати можуть подаватись як через один конектор (всі 320 кВт), так і розподілятись між ними: наприклад, по 160 кВт на кожен, або якщо 200 кВт подається через один конектор, то на іншому буде доступно максимум 120 кВт – звісно, якщо це дозволяє пропускна здатність батареї автомобіля.

Наприклад, Porsche Taycan з об’ємом батареї 93,4 кВт/год тут може зарядитись від 0 до 80% всього за 20 хв, і проїхати на цьому заряді до 400 км.

Зазначається, що для власників Porsche користування станцією абсолютно безкоштовне.