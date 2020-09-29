Станом на ранок вівторка, 29 вересня, в Україні підтверджено 3627 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (426), Києві (416), Одеській області (271), Дніпропетровській області (200), Сумській області (195), Львівській області (169), Чернівецькій області (167), Тернопільській області (164), Рівненській області (157), Хмельницькій області (149), Київській області (142), Волинській області (136), Полтавській області (135), Івано-Франківській області (132).

За добу померли ще 69 осіб. У цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 4065 осіб.

Одужали за добу ще 1797 пацієнтів. У цілому коронавірус в Україні подолали 90 250 пацієнтів.

Всього за час епідемії в Україні COVID-19 виявили у 204 932 осіб.