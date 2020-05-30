Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“За даними ЦГЗ, станом на 9:00 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки”, – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 958 випадків;
  • Волинська область — 887 випадків;
  • Дніпропетровська область — 933 випадки;
  • Донецька область — 158 випадків;
  • Житомирська область — 699 випадків;
  • Закарпатська область — 1171 випадок;
  • Запорізька область — 440 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1379 випадків;
  • Кіровоградська область — 506 випадків;
  • м. Київ — 2904 випадки;
  • Київська область — 1556 випадків;
  • Львівська область — 1619 випадків;
  • Луганська область — 46 випадків;
  • Миколаївська область — 288 випадків;
  • Одеська область — 883 випадки;
  • Полтавська область — 268 випадків;
  • Рівненська область — 1680 випадків;
  • Сумська область — 168 випадків;
  • Тернопільська область — 1160 випадків;
  • Харківська область — 1025 випадків;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 432 випадки;
  • Чернівецька область — 3306 випадків;
  • Черкаська область — 401 випадок;
  • Чернігівська область — 159 випадків.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 травня 2020 року до Центру надійшло 929 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57935 повідомлень про підозру на COVID-19.