Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
“За даними ЦГЗ, станом на 9:00 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки”, – йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 958 випадків;
- Волинська область — 887 випадків;
- Дніпропетровська область — 933 випадки;
- Донецька область — 158 випадків;
- Житомирська область — 699 випадків;
- Закарпатська область — 1171 випадок;
- Запорізька область — 440 випадків;
- Івано-Франківська область — 1379 випадків;
- Кіровоградська область — 506 випадків;
- м. Київ — 2904 випадки;
- Київська область — 1556 випадків;
- Львівська область — 1619 випадків;
- Луганська область — 46 випадків;
- Миколаївська область — 288 випадків;
- Одеська область — 883 випадки;
- Полтавська область — 268 випадків;
- Рівненська область — 1680 випадків;
- Сумська область — 168 випадків;
- Тернопільська область — 1160 випадків;
- Харківська область — 1025 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 432 випадки;
- Чернівецька область — 3306 випадків;
- Черкаська область — 401 випадок;
- Чернігівська область — 159 випадків.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 травня 2020 року до Центру надійшло 929 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57935 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я дозволило ще трьом областям перейти до нового етапу пом’якшення карантинних обмежень.