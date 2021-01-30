Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 906 осіб;
- летальних випадків – 149;
- одужало – 11 317 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 41 781 (зокрема методом ПЛР – 23 871, методом ІФА – 17 910).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 216 278 осіб;
- одужало – 1 014 658 осіб;
- летальних випадків – 22 628;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 232 960.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), Києві (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 341 випадок;
- Вінницька область – 241 випадок;
- Волинська область – 146 випадків;
- Дніпропетровська область – 335 випадків;
- Донецька область – 170 випадків;
- Житомирська область – 158 випадків;
- Закарпатська область – 245 випадків;
- Запорізька область – 220 випадків;
- Івано-Франківська область – 412 випадків;
- Київська область – 325 випадків;
- Кіровоградська область – 36 випадків;
- Луганська область – 108 випадків;
- Львівська область – 356 випадків;
- Миколаївська область – 84 випадки;
- Одеська область – 174 випадки;
- Полтавська область – 104 випадки;
- Рівненська область – 116 випадків;
- Сумська область – 77 випадків;
- Тернопільська область – 124 випадки;
- Харківська область – 280 випадків;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 123 випадки;
- Черкаська область – 155 випадків;
- Чернівецька область – 186 випадків;
- Чернігівська область – 117 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що завдяки жорсткому карантину (“локдауну”), введеному в Україні з 8 по 24 січня, вдалося “збити хвилю” коронавірусу COVID-19.