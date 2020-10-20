Станом на ранок вівторка, 20 жовтня, в Україні підтверджено 5469 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Києві (462), Харківській області (446), Житомирській області (376), Львівській області (289), Дніпропетровській області (285), Одеській області (264), Донецькій області (256), Полтавській області (249), Київській області (242), Тернопільській області (235), Івано-Франківській області (221).

За добу померли 113 осіб (це найбільша кількість летальних випадків за час епідемії в Україні).

У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 5786 осіб.

При цьому одужали за добу 3044 пацієнта, що є рекордним показником. У цілому коронавірус вже подолали 129 533 пацієнта.

За весь час в Україні було виявлено 309 107 випадків коронавірусу.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було зроблено 53 403 тестування на коронавірус (з них 31 543 – методом ПЛР).

Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 8523 випадки;

• Волинська область – 11 164 випадки;

• Дніпропетровська область – 11393 випадки;

• Донецька область – 7389 випадків;

• Житомирська область – 10 471 випадок;

• Закарпатська область – 11 956 випадків;

• Запорізька область – 6616 випадків;

• Івано-Франківська область – 16 987 випадків;

• Кіровоградська область – 1642 випадки;

• м. Київ – 31 310 випадків;

• Київська область – 13 166 випадків;

• Львівська область – 25 392 випадки;

• Луганська область – 2576 випадків;

• Миколаївська область – 6053 випадки;

• Одеська область – 19343 випадки;

• Полтавська область – 6300 випадків;

• Рівненська область – 16 184 випадки;

• Сумська область – 9321 випадок;

• Тернопільська область – 17 738 випадків;

• Харківська область – 29 559 випадків;

• Херсонська область – 2629 випадків;

• Хмельницька область – 11 239 випадків;

• Чернівецька область – 18 081 випадок;

• Черкаська область – 7095 випадків;

• Чернігівська область – 6980 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 20 жовтня надійшло 6039 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 379 315 повідомлень про підозру на COVID-19.