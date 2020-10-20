Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.
Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Києві (462), Харківській області (446), Житомирській області (376), Львівській області (289), Дніпропетровській області (285), Одеській області (264), Донецькій області (256), Полтавській області (249), Київській області (242), Тернопільській області (235), Івано-Франківській області (221).
За добу померли 113 осіб (це найбільша кількість летальних випадків за час епідемії в Україні).
У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 5786 осіб.
При цьому одужали за добу 3044 пацієнта, що є рекордним показником. У цілому коронавірус вже подолали 129 533 пацієнта.
За весь час в Україні було виявлено 309 107 випадків коронавірусу.
ОНОВЛЕНО:
Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було зроблено 53 403 тестування на коронавірус (з них 31 543 – методом ПЛР).
Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 8523 випадки;
• Волинська область – 11 164 випадки;
• Дніпропетровська область – 11393 випадки;
• Донецька область – 7389 випадків;
• Житомирська область – 10 471 випадок;
• Закарпатська область – 11 956 випадків;
• Запорізька область – 6616 випадків;
• Івано-Франківська область – 16 987 випадків;
• Кіровоградська область – 1642 випадки;
• м. Київ – 31 310 випадків;
• Київська область – 13 166 випадків;
• Львівська область – 25 392 випадки;
• Луганська область – 2576 випадків;
• Миколаївська область – 6053 випадки;
• Одеська область – 19343 випадки;
• Полтавська область – 6300 випадків;
• Рівненська область – 16 184 випадки;
• Сумська область – 9321 випадок;
• Тернопільська область – 17 738 випадків;
• Харківська область – 29 559 випадків;
• Херсонська область – 2629 випадків;
• Хмельницька область – 11 239 випадків;
• Чернівецька область – 18 081 випадок;
• Черкаська область – 7095 випадків;
• Чернігівська область – 6980 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 20 жовтня надійшло 6039 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 379 315 повідомлень про підозру на COVID-19.
- З 19 жовтня в Україні почало діяти новий карантинний поділ регіонів.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що якщо буде понад 9,5 тисяч інфікованих щодоби, влада буде змушена запроваджувати жорсткий карантин.