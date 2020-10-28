Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.
Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (635), Одеській області (567), Києві (563), Дніпропетровській області (497), Львівській області (398), Чернівецькій області (392), Запорізькій області (389), Хмельницькій області (383), Івано-Франківській області (332), Київській області (309).
За добу померли 165 пацієнтів, що є рекордним показником з початку епідемії в нашій країні.
У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 6755 осіб.
При цьому одужали за добу 3306 осіб, що також є рекордним показником. У цілому коронавірус вже подолали 148 642 пацієнта.
За весь час в Україні було виявлено 363 075 випадків коронавірусу.
ОНОВЛЕНО:
Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу булу здійснено 70 592 тестування на коронавірус (з них 41 947 – методом ПЛР).
За даними МОЗ України, коронавірусна хвороба виявлена:
• Вінницька область — 9 697 випадків;
• Волинська область — 12 871 випадок;
• Дніпропетровська область — 13 915 випадків;
• Донецька область — 9 024 випадки;
• Житомирська область — 13 154 випадки;
• Закарпатська область — 13 571 випадок;
• Запорізька область — 8 852 випадки;
• Івано-Франківська область — 19 247 випадків;
• Кіровоградська область — 2 212 випадків;
• м. Київ — 35 450 випадків;
• Київська область — 15 465 випадків;
• Львівська область — 28 484 випадки;
• Луганська область — 3 416 випадків;
• Миколаївська область — 7 317 випадків;
• Одеська область — 23 207 випадків;
• Полтавська область — 8 639 випадків;
• Рівненська область — 18 299 випадків;
• Сумська область — 10 974 випадки;
• Тернопільська область — 19 818 випадків;
• Харківська область — 34 441 випадок;
• Херсонська область — 3 454 випадки;
• Хмельницька область — 14 228 випадків;
• Чернівецька область — 20 509 випадків;
• Черкаська область — 8 539 випадків;
• Чернігівська область — 8 292 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 28 жовтня надійшло 8 145 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 435 812 повідомлень про підозру на COVID-19.
- В Україні з 26 жовтня почало діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні.
- У МОЗ України розробили детальний план, який враховує здатність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки.