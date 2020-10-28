Станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні підтверджено 7474 випадки коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (635), Одеській області (567), Києві (563), Дніпропетровській області (497), Львівській області (398), Чернівецькій області (392), Запорізькій області (389), Хмельницькій області (383), Івано-Франківській області (332), Київській області (309).

За добу померли 165 пацієнтів, що є рекордним показником з початку епідемії в нашій країні.

У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 6755 осіб.

При цьому одужали за добу 3306 осіб, що також є рекордним показником. У цілому коронавірус вже подолали 148 642 пацієнта.

За весь час в Україні було виявлено 363 075 випадків коронавірусу.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу булу здійснено 70 592 тестування на коронавірус (з них 41 947 – методом ПЛР).

За даними МОЗ України, коронавірусна хвороба виявлена:

• Вінницька область — 9 697 випадків;

• Волинська область — 12 871 випадок;

• Дніпропетровська область — 13 915 випадків;

• Донецька область — 9 024 випадки;

• Житомирська область — 13 154 випадки;

• Закарпатська область — 13 571 випадок;

• Запорізька область — 8 852 випадки;

• Івано-Франківська область — 19 247 випадків;

• Кіровоградська область — 2 212 випадків;

• м. Київ — 35 450 випадків;

• Київська область — 15 465 випадків;

• Львівська область — 28 484 випадки;

• Луганська область — 3 416 випадків;

• Миколаївська область — 7 317 випадків;

• Одеська область — 23 207 випадків;

• Полтавська область — 8 639 випадків;

• Рівненська область — 18 299 випадків;

• Сумська область — 10 974 випадки;

• Тернопільська область — 19 818 випадків;

• Харківська область — 34 441 випадок;

• Херсонська область — 3 454 випадки;

• Хмельницька область — 14 228 випадків;

• Чернівецька область — 20 509 випадків;

• Черкаська область — 8 539 випадків;

• Чернігівська область — 8 292 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 28 жовтня надійшло 8 145 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 435 812 повідомлень про підозру на COVID-19.