В Україні за минулу добу, 9 жовтня, госпіталізували 990 хворих на коронавірус COVID-19, що є рекордним показником з початку епідемії.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

“За минулу добу захворіло 5728 осіб. З них 311 дітей, а також 203 медичних працівники. Було госпіталізовано 990 людей – це найбільша кількість госпіталізації за весь час захворюваності. На сьогоднішній ранок у нас у лікарнях перебуває трішки більше ніж 19 тис. пацієнтів або з підтвердженим COVID-19, або ще з не підтвердженим, але з відповідними симптомами на коронавірусну хворобу”, — сказав він.

За словами Степанова, згідно зі стандартом, який встановив МОЗ, підтвердження діагнозу COVID-19 можливе не тільки за результатом ПЛР-тесту, але й за клінічною картиною і за лабораторними показниками.

“За останню добу зафіксовано 108 летальних випадків. Це такий сумний антирекорд, ще такої кількості летальних випадків з діагнозом COVID-19 у нас не було. Ще раз хочу нагадати, що те, що ми показуємо, ми враховуємо всіх без виключення людей, які померли, у яких була діагностована коронавірусна хвороба COVID-19. Одужало в Україні 1920 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло 256 тис. 266 осіб. З них 16 тис. 142 дитини, а також 17 тис. 596 медичних працівників. Загалом одужало 112 тис. 570 осіб, а летальних випадків 4887”, – додав очільник МОЗ.