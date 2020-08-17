Про це йдеться у повідомленні МОЗ України.
Станом на 17 серпня в Україні 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2089 летальних, 48 164 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1464 нові випадки. Загалом проведено 1 300 289 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 342 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3234 випадки;
- Волинська область — 4707 випадків;
- Дніпропетровська область — 1750 випадків;
- Донецька область — 1094 випадки;
- Житомирська область — 2479 випадків;
- Закарпатська область — 6329 випадків;
- Запорізька область — 1118 випадків;
- Івано-Франківська область — 6790 випадків;
- Кіровоградська область — 743 випадки;
- м. Київ — 10 642 випадки;
- Київська область — 4554 випадки;
- Львівська область — 12 079 випадків;
- Луганська область — 184 випадки;
- Миколаївська область — 819 випадків;
- Одеська область — 5062 випадки;
- Полтавська область — 557 випадків;
- Рівненська область — 7716 випадків;
- Сумська область — 891 випадок;
- Тернопільська область — 3817 випадків;
- Харківська область — 6156 випадків;
- Херсонська область — 301 випадок;
- Хмельницька область — 1618 випадків;
- Чернівецька область — 7782 випадки;
- Черкаська область — 1165 випадків;
- Чернігівська область — 1233 випадки.
- З сьогоднішнього дня, 17 серпня, в Києві трохи посилюють карантин. Причина – зростання кількості випадків захворювань COVID-19.