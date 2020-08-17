Про це йдеться у повідомленні МОЗ України.

Станом на 17 серпня в Україні 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2089 летальних, 48 164 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1464 нові випадки. Загалом проведено 1 300 289 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 342 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3234 випадки;
  • Волинська область — 4707 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1750 випадків;
  • Донецька область — 1094 випадки;
  • Житомирська область — 2479 випадків;
  • Закарпатська область — 6329 випадків;
  • Запорізька область — 1118 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6790 випадків;
  • Кіровоградська область — 743 випадки;
  • м. Київ — 10 642 випадки;
  • Київська область — 4554 випадки;
  • Львівська область — 12 079 випадків;
  • Луганська область — 184 випадки;
  • Миколаївська область — 819 випадків;
  • Одеська область — 5062 випадки;
  • Полтавська область — 557 випадків;
  • Рівненська область — 7716 випадків;
  • Сумська область — 891 випадок;
  • Тернопільська область — 3817 випадків;
  • Харківська область — 6156 випадків;
  • Херсонська область — 301 випадок;
  • Хмельницька область — 1618 випадків;
  • Чернівецька область — 7782 випадки;
  • Черкаська область — 1165 випадків;
  • Чернігівська область — 1233 випадки.