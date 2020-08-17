Про це повідомляють #Букви.
Про посилення карантинних заходів 14 серпня під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
З понеділка у Києві забороняється:
- перебування у громадських закладах, громадському транспорті без надягнутих засобів індивідуального захисту – масок;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.
Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50 відсотків місць.
А громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі –здійснюватимуть перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.