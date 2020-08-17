З сьогоднішнього дня, 17 серпня, в Києві трохи посилюють карантин. Причина - зростання кількості випадків захворювань COVID-19.

Про це повідомляють #Букви.

Про посилення карантинних заходів 14 серпня під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

З понеділка у Києві забороняється:

перебування у громадських закладах, громадському транспорті без надягнутих засобів індивідуального захисту – масок;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.

Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50 відсотків місць.

А громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі –здійснюватимуть перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.