В Україні за минулу добу підтвердили 2411 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків зафіксували в Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку пандемії в країні захворіли 140 479 осіб.

Кількість пов’язаних з COVID-19 смертей досягло 2934 (57 людина померла за минулі 24 години). 63 546 пацієнтів уже одужали (+940 за добу). Продовжують хворіти 73 999 пацієнтів.

Найбільше нових випадків в Києві (+235), у Харківській (+230), Одеської (+196), Львівській (+192) та Тернопільській (+190) областях.