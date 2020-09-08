Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.
Всього з початку пандемії в країні захворіли 140 479 осіб.
Кількість пов’язаних з COVID-19 смертей досягло 2934 (57 людина померла за минулі 24 години). 63 546 пацієнтів уже одужали (+940 за добу). Продовжують хворіти 73 999 пацієнтів.
Найбільше нових випадків в Києві (+235), у Харківській (+230), Одеської (+196), Львівській (+192) та Тернопільській (+190) областях.
- В Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.