За минулу добу, 4 грудня, в Україні зафіксували 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 504 особи;

летальних випадків – 226;

одужало – 14 724 особи;

здійснено тестувань за добу – 67 533 (зокрема методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 801 716 осіб;

одужало – 412 533 особи;

летальних випадків – 13 421;

проведено ПЛР-тестувань – 4 746 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 78 291 випадок;

Вінницька область – 18 476 випадків;

Волинська область – 25 793 випадки;

Дніпропетровська область – 43 282 випадки;

Донецька область – 25 113 випадків;

Житомирська область – 31 539 випадків;

Закарпатська область – 24 330 випадків;

Запорізька область – 35 722 випадки;

Івано-Франківська область – 39 058 випадків;

Київська область – 42 410 випадків;

Кіровоградська область – 6 071 випадок;

Луганська область – 6 910 випадків;

Львівська область – 49 380 випадків;

Миколаївська область – 20 734 випадки;

Одеська область – 50 146 випадків;

Полтавська область – 24 937 випадків;

Рівненська область – 33 192 випадки;

Сумська область – 32 684 випадки;

Тернопільська область – 29 366 випадків;

Харківська область – 58 622 випадки;

Херсонська область – 11 731 випадок;

Хмельницька область – 31 856 випадків;

Черкаська область – 26 232 випадки;

Чернівецька область – 34 924 випадки;

Чернігівська область – 20 917 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.