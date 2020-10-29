Станом на ранок четверга, 29 жовтня, в Україні зафіксовано 7342 нові випадки коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Києві (577), Харківській області (575), Хмельницькій області (478), Одеській області (416), Львівській області (405), Чернівецькій області (397), Дніпропетровській області (386), Житомирській області (364), Запорізькій області (359), Івано-Франківській області (349), Київській області (315).

За добу померли 113 пацієнтів. У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 6868 осіб.

При цьому одужали за добу 2990 пацієнтів. Загалом коронавірус уже подолали 151 632 особи.

За весь час в Україні було виявлено 370 417 випадків коронавірусу.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, за добу було здійснено 78 684 тестування на коронавірус (з них 47 162 – методом ПЛР).

За даними МОЗ України, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

• Вінницька область — 9 899 випадків;

• Волинська область — 13 089 випадків;

• Дніпропетровська область — 14 301 випадок;

• Донецька область — 9 177 випадків;

• Житомирська область — 13 518 випадків;

• Закарпатська область — 13 842 випадки;

• Запорізька область — 9 211 випадків;

• Івано-Франківська область — 19 596 випадків;

• Кіровоградська область — 2 308 випадків;

• м. Київ — 36 027 випадків;

• Київська область — 15 780 випадків;

• Львівська область — 28 889 випадків;

• Луганська область — 3 482 випадки;

• Миколаївська область — 7 450 випадків;

• Одеська область — 23 623 випадки;

• Полтавська область — 8 930 випадків;

• Рівненська область — 18 518 випадків;

• Сумська область — 11 238 випадків;

• Тернопільська область — 20 111 випадків;

• Харківська область — 35 016 випадків;

• Херсонська область — 3 616 випадків;

• Хмельницька область — 14 706 випадків;

• Чернівецька область — 20 906 випадків;

• Черкаська область — 8 735 випадків;

• Чернігівська область — 8 449 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 29 жовтня надійшло 7872 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19.