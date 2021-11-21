В Україні за минулу добу, 20 листопада, зафіксовано 10 635 нових випадків COVID-19. Захворіли 894 дитини та 99 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

За минулу добу:

госпіталізовано – 4 048 осіб;

летальних випадків – 377;

одужало – 14 450 осіб;

здійснено тестувань за добу – 66 272 (зокрема методом ПЛР – 30 741, методом ІФА – 5 873);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 658.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло – 3 332 943 особи;

одужало – 2 762 950 осіб;

летальних випадків – 81 272;

проведено ПЛР-тестувань – 15 542 112.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 559 випадків;

Вінницька область – 499 випадків;

Волинська область – 302 випадки;

Дніпропетровська область – 1242 випадки;

Донецька область – 416 випадків;

Житомирська область – 452 випадки;

Закарпатська область – 289 випадків;

Запорізька область – 653 випадки;

Івано-Франківська область – 543 випадки;

Київська область – 519 випадків;

Кіровоградська область – 196 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 693 випадки;

Одеська область – 655 випадків;

Полтавська область – 361 випадок;

Рівненська область – 279 випадків;

Сумська область – 451 випадок;

Тернопільська область – 297 випадків;

Харківська область – 284 випадки;

Херсонська область – 191 випадок;

Хмельницька область – 598 випадків;

Черкаська область – 260 випадків;

Чернівецька область – 158 випадків;

Чернігівська область – 408 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.