Про це повідомляє МОЗ України.
За минулу добу:
- госпіталізовано – 4 048 осіб;
- летальних випадків – 377;
- одужало – 14 450 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 66 272 (зокрема методом ПЛР – 30 741, методом ІФА – 5 873);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 658.
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіло – 3 332 943 особи;
- одужало – 2 762 950 осіб;
- летальних випадків – 81 272;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 542 112.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 559 випадків;
Вінницька область – 499 випадків;
Волинська область – 302 випадки;
Дніпропетровська область – 1242 випадки;
Донецька область – 416 випадків;
Житомирська область – 452 випадки;
Закарпатська область – 289 випадків;
Запорізька область – 653 випадки;
Івано-Франківська область – 543 випадки;
Київська область – 519 випадків;
Кіровоградська область – 196 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Львівська область – 288 випадків;
Миколаївська область – 693 випадки;
Одеська область – 655 випадків;
Полтавська область – 361 випадок;
Рівненська область – 279 випадків;
Сумська область – 451 випадок;
Тернопільська область – 297 випадків;
Харківська область – 284 випадки;
Херсонська область – 191 випадок;
Хмельницька область – 598 випадків;
Черкаська область – 260 випадків;
Чернівецька область – 158 випадків;
Чернігівська область – 408 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.
- 18 листопада в Україні зафіксували 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1555 дітей та 331 медпрацівник.