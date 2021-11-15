Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 798 осіб;
летальних випадків – 442;
одужало – 11 219 осіб;
здійснено тестувань за добу – 50 591 (зокрема методом ПЛР – 21 443, методом ІФА – 4 821);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 327.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 228 441 особа;
одужало – 2 642 459 осіб;
летальних випадків – 77 147;
проведено ПЛР-тестувань – 15 246 974.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 449 випадків;
Вінницька область – 608 випадків;
Волинська область – 359 випадків;
Дніпропетровська область – 987 випадків;
Донецька область – 542 випадки;
Житомирська область – 380 випадків;
Закарпатська область – 191 випадок;
Запорізька область – 737 випадків;
Івано-Франківська область – 305 випадків;
Київська область – 420 випадків;
Кіровоградська область – 91 випадок;
Луганська область – 49 випадків;
Львівська область – 537 випадків;
Миколаївська область – 844 випадки;
Одеська область – 901 випадок;
Полтавська область – 559 випадків;
Рівненська область – 184 випадки;
Сумська область – 306 випадків;
Тернопільська область – 224 випадки;
Харківська область – 829 випадків;
Херсонська область – 135 випадків;
Хмельницька область – 314 випадків;
Черкаська область – 359 випадків;
Чернівецька область – 159 випадків;
Чернігівська область – 333 випадки.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.