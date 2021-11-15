В Україні за минулу добу, 14 листопада, зафіксовано 10 802 нові випадки COVID-19. Захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 798 осіб;

летальних випадків – 442;

одужало – 11 219 осіб;

здійснено тестувань за добу – 50 591 (зокрема методом ПЛР – 21 443, методом ІФА – 4 821);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 327.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 228 441 особа;

одужало – 2 642 459 осіб;

летальних випадків – 77 147;

проведено ПЛР-тестувань – 15 246 974.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 449 випадків;

Вінницька область – 608 випадків;

Волинська область – 359 випадків;

Дніпропетровська область – 987 випадків;

Донецька область – 542 випадки;

Житомирська область – 380 випадків;

Закарпатська область – 191 випадок;

Запорізька область – 737 випадків;

Івано-Франківська область – 305 випадків;

Київська область – 420 випадків;

Кіровоградська область – 91 випадок;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 537 випадків;

Миколаївська область – 844 випадки;

Одеська область – 901 випадок;

Полтавська область – 559 випадків;

Рівненська область – 184 випадки;

Сумська область – 306 випадків;

Тернопільська область – 224 випадки;

Харківська область – 829 випадків;

Херсонська область – 135 випадків;

Хмельницька область – 314 випадків;

Черкаська область – 359 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 333 випадки.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.