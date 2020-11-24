Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 403 особи;
- летальних випадків – 188;
- одужало – 8 298 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 61 640 випадків;
- Вінницька область – 15 658 випадків;
- Волинська область – 22 221 випадок;
- Дніпропетровська область – 30 606 випадків;
- Донецька область – 20 498 випадків;
- Житомирська область – 27 157 випадків;
- Закарпатська область – 21 903 випадки;
- Запорізька область – 25 242 випадки;
- Івано-Франківська область – 32 826 випадків;
- Київська область – 32 301 випадок;
- Кіровоградська область – 4 455 випадків;
- Луганська область – 5 719 випадків;
- Львівська область – 42 050 випадків;
- Миколаївська область – 15 745 випадків;
- Одеська область – 38 766 випадків;
- Полтавська область – 19 143 випадки;
- Рівненська область – 28 461 випадок;
- Сумська область – 23 896 випадків;
- Тернопільська область – 26 051 випадок;
- Харківська область – 51 992 випадки;
- Херсонська область – 8 869 випадків;
- Хмельницька область – 26 624 випадки;
- Черкаська область – 19 038 випадків;
- Чернівецька область – 31 710 випадків;
- Чернігівська область – 15 405 випадків.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 647 976 осіб; одужало – 299 358 осіб; летальних випадків – 11 263; проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.
- Станом на 20 листопада в Україні зафіксовано новий COVID-рекорд: понад 14,5 тисяч випадків коронавірусу за добу.