В Україні за минулу добу, 5 жовтня, зафіксовано 12 662 нові випадки COVID-19. Захворіли 1 186 дітей та 271 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 745 осіб;

летальних випадків – 320;

одужало – 4 630 осіб;

здійснено тестувань за добу – 135 559 (зокрема методом ПЛР – 54 386, методом ІФА – 11 665);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 69 508.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 482 518 осіб;

одужало – 2 273 382 особи;

летальних випадків – 57 526;

проведено ПЛР-тестувань – 13 058 358.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 792 випадки;

Вінницька область – 275 випадків;

Волинська область – 315 випадків;

Дніпропетровська область – 964 випадки;

Донецька область – 761 випадок;

Житомирська область – 382 випадки;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 783 випадки;

Івано-Франківська область – 305 випадків;

Київська область – 442 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 576 випадків;

Львівська область – 645 випадків;

Миколаївська область – 367 випадків;

Одеська область – 1076 випадків;

Полтавська область – 475 випадків;

Рівненська область – 509 випадків;

Сумська область – 441 випадок;

Тернопільська область – 292 випадки;

Харківська область – 1163 випадки;

Херсонська область – 423 випадки;

Хмельницька область – 549 випадків;

Черкаська область – 392 випадки;

Чернівецька область – 484 випадки;

Чернігівська область – 34 випадки.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.