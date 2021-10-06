Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 745 осіб;
- летальних випадків – 320;
- одужало – 4 630 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 135 559 (зокрема методом ПЛР – 54 386, методом ІФА – 11 665);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 69 508.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 482 518 осіб;
- одужало – 2 273 382 особи;
- летальних випадків – 57 526;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 058 358.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 792 випадки;
Вінницька область – 275 випадків;
Волинська область – 315 випадків;
Дніпропетровська область – 964 випадки;
Донецька область – 761 випадок;
Житомирська область – 382 випадки;
Закарпатська область – 141 випадок;
Запорізька область – 783 випадки;
Івано-Франківська область – 305 випадків;
Київська область – 442 випадки;
Кіровоградська область – 76 випадків;
Луганська область – 576 випадків;
Львівська область – 645 випадків;
Миколаївська область – 367 випадків;
Одеська область – 1076 випадків;
Полтавська область – 475 випадків;
Рівненська область – 509 випадків;
Сумська область – 441 випадок;
Тернопільська область – 292 випадки;
Харківська область – 1163 випадки;
Херсонська область – 423 випадки;
Хмельницька область – 549 випадків;
Черкаська область – 392 випадки;
Чернівецька область – 484 випадки;
Чернігівська область – 34 випадки.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.
- 4 жовтня зафіксовано 9846 нових випадків COVID-19. Захворіли 918 дітей та 207 медпрацівників.