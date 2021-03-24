В Україні за минулу добу зафіксовано ​​14 174 нових випадки COVID-19. Захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 438 осіб;

виписано з лікарень – 5 090 осіб;

летальних випадків – 342;

одужало – 7 386 осіб;

здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 579 906 осіб;

одужало – 1 276 272 особи;

летальних випадків – 30 773;

проведено ПЛР-тестувань – 7 778 231.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 300 випадків;

Вінницька область – 616 випадків;

Волинська область – 275 випадків;

Дніпропетровська область – 785 випадків;

Донецька область – 635 випадків;

Житомирська область – 453 випадки;

Закарпатська – 637 випадків;

Запорізька область – 603 випадки;

Івано-Франківська область – 351 випадок;

Київська область – 813 випадків;

Кіровоградська область – 113 випадків;

Луганська область – 152 випадки;

Львівська область – 939 випадків;

Миколаївська область – 380 випадків;

Одеська область – 1 177 випадків;

Полтавська область – 450 випадків;

Рівненська область – 540 випадків;

Сумська область – 494 випадки;

Тернопільська область – 522 випадки;

Харківська область – 809 випадків;

Херсонська область – 128 випадків;

Хмельницька область – 994 випадки;

Черкаська область – 426 випадків;

Чернівецька область – 484 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.