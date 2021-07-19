В Україні за минулу добу, 18 липня, зафіксовано ​​182 нові випадки COVID-19. Захворіли 11 дітей.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 307 осіб;

летальних випадків – 5;

одужало – 187 осіб;

здійснено тестувань за добу – 16 970 (зокрема методом ПЛР – 9 587, методом ІФА – 1 613);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 770.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 244 677 осіб;

одужало – 2 181 385 осіб;

летальних випадків – 52 731;

проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 18 випадків;

Київська область – 12 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 6 випадків;

Одеська область – 18 випадків;

Полтавська область – 2 випадки;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 3 випадки;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 2 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.