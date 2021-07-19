Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 307 осіб;
- летальних випадків – 5;
- одужало – 187 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 16 970 (зокрема методом ПЛР – 9 587, методом ІФА – 1 613);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 770.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 244 677 осіб;
- одужало – 2 181 385 осіб;
- летальних випадків – 52 731;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 82 випадки;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 7 випадків;
Донецька область – 2 випадки;
Житомирська область – 18 випадків;
Київська область – 12 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 3 випадки;
Миколаївська область – 6 випадків;
Одеська область – 18 випадків;
Полтавська область – 2 випадки;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 3 випадки;
Тернопільська область – 3 випадки;
Харківська область – 10 випадків;
Херсонська область – 2 випадки;
Черкаська область – 5 випадків;
Чернівецька область – 2 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
- Станом на 17 липня в Україні підтверджено майже 600 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Добовий показник одужань є вищим за кількість нових хворих.