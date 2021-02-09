В Україні за минулу добу, 9 лютого, зафіксовано 2656 нових випадків COVID-19. Захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 865 осіб;

летальних випадків –127;

одужало – 8 865 осіб;

здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 249 646 осіб;

одужало – 1 084 608 осіб;

летальних випадків – 23 771;

проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 243 випадки;

Вінницька область – 47 випадків;

Волинська область – 58 випадків;

Дніпропетровська область – 71 випадок;

Донецька область – 59 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 276 випадків;

Запорізька область – 164 випадки;

Івано-Франківська область – 525 випадків;

Київська область – 90 випадків;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 97 випадків;

Миколаївська область – 57 випадків;

Одеська область – 90 випадків;

Полтавська область – 72 випадки;

Рівненська область – 86 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 51 випадок;

Харківська область – 124 випадки;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 31 випадок;

Черкаська область – 150 випадків;

Чернівецька область – 194 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.