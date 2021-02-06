Станом на 6 лютого в Україні підтверджено понад 4 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже вдвічі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 4 310 людей: зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медик.

До лікарень госпіталізували ще 1884 людини.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Протягом доби померли 129 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 23 516 людей. Одужали за доба 7 158 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 070 тис. 749 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 241 479 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 41 410 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 376 тис. 032 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 212 випадків за добу; всього виявлено 130 039 випадків – 2426 людей померли, 79 141 одужали;

• Вінницька область – 247 випадків за добу; всього виявлено 28 163 випадки – 532 пацієнти померли, 24 044 одужали;

• Волинська область – 99 випадків за добу; за весь час підтверджено 37 408 випадків – 590 осіб померли, 34 830 одужали;

• Дніпропетровська область – 306 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 68 831 випадок – 1866 осіб померли, 63 067 одужали;

• Донецька область – 125 випадків за добу; всього підтверджено 44 752 випадки – 990 осіб померли, 40 995 одужали;

• Житомирська область – 124 випадки за добу; за весь час виявлено 45 279 випадків – 763 людини померли, 41 950 одужали;

• Закарпатська область – 221 випадок за добу; всього зафіксовано 32 820 випадків – 752 пацієнти померли 28 288 одужали;

• Запорізька область – 227 випадків за добу; всього підтверджено 66 967 випадків – 882 пацієнти померли, 59 554 одужали;

• Івано-Франківська область – 498 випадків за добу; за час епідемії виявлено 50 764 випадки – 980 осіб померли, 43 763 одужали;

• Київська область – 295 випадків за добу; всього виявлено 70 365 випадків – 1157 людей померли, 59 830 одужали;

• Кіровоградська область – 43 випадки за добу; всього зафіксовано 9954 випадки – 337 осіб померли, 7339 одужали;

• Луганська область – 54 випадки за добу; за весь час виявлено 14 207 випадків – 410 осіб померли, 12 307 одужали;

• Львівська область – 286 випадків за добу; за весь час підтверджено 72 628 випадків – 2133 пацієнти померли, 63 698 одужали;

• Миколаївська область – 82 випадки за добу; всього виявлено 39 521 випадок – 710 осіб померли, 29 704 одужали;

• Одеська область – 176 випадків за добу; за час епідемії виявлено 82 266 випадків – 1347 людей померли, 74 353 одужали;

• Полтавська область – 111 випадків за добу; всього зафіксовано 43 931 випадок – 917 осіб померли, 40 320 одужали;

• Рівненська область – 111 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 46 530 випадків – 583 людини померли, 44 040 одужали;

• Сумська область – 97 випадків за добу; всього виявлено 46 324 випадки – 629 осіб померли, 43 654 одужали;

• Тернопільська область – 120 випадків за добу; всього виявлено 38 593 випадки – 549 осіб померли, 36 060 одужали;

• Харківська область – 225 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 79 080 випадків – 1418 людей померли, 71 790 одужали;

• Херсонська область – 67 випадків за добу; за весь час виявлено 20 958 випадків – 593 людини померли, 18 857 одужали;

• Хмельницька область – 132 випадки за добу; всього зафіксовано 44 756 випадків – 805 осіб померли, 41 527 одужали;

• Черкаська область – 111 випадків за добу; всього виявлено 46 422 випадки – 576 осіб померли, 42 379 одужали;

• Чернівецька область – 258 випадків за добу; всього підтверджено 46 670 випадків – 891 пацієнт помер, 40 915 одужали;

• Чернігівська область – 83 випадки за добу; всього виявлено 34 251 випадок – 680 осіб померли 28 344 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.