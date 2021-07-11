Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 374 особи;
- летальних випадків – 5;
- одужало – 374 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 12 885 осіб,
- методом ІФА – 3 296 осіб,
- експрес-тестами – 9 175 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 241 043 особи;
- одужало – 2 177 293 особи;
- летальних випадків – 52 597;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 033 147.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 91 випадок;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 35 випадків;
Донецька область – 6 випадків;
Житомирська область – 12 випадків;
Запорізька область – 12 випадків;
Івано-Франківська область – 5 випадків;
Київська область – 24 випадки;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Львівська область – 7 випадків;
Миколаївська область – 3 випадки;
Одеська область – 22 випадки;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 5 випадків;
Тернопільська область – 2 випадки;
Харківська область – 18 випадків;
Херсонська область – 10 випадків;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 4 випадки;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.
- Станом на 10 липня в Україні підтверджено понад 500 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 1,5 рази більше одужань за добу.