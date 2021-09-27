В Україні за минулу добу, 26 вересня, зафіксовано 3007 нових випадків COVID-19. Захворіли 286 дітей та 32 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 478 осіб;

летальних випадків – 94;

одужало – 952 особи;

здійснено тестувань за добу – 26 912 (зокрема методом ПЛР – 13 202, методом ІФА – 2 688);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 022.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 395 404 особи;

одужало – 2 245 144 особи;

летальних випадків – 55 720;

проведено ПЛР-тестувань – 12 710 080.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 135 випадків;

Вінницька область – 102 випадки;

Волинська область – 121 випадок;

Дніпропетровська область – 371 випадок;

Донецька область – 163 випадки;

Житомирська область – 166 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 175 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 60 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 241 випадок;

Миколаївська область – 83 випадки;

Одеська область – 163 випадки;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 95 випадків;

Тернопільська область – 180 випадків;

Харківська область – 233 випадки;

Херсонська область – 77 випадків;

Хмельницька область – 56 випадків;

Черкаська область – 43 випадки;

Чернівецька область – 282 випадки;

Чернігівська область – 25 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.