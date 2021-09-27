Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 478 осіб;
- летальних випадків – 94;
- одужало – 952 особи;
- здійснено тестувань за добу – 26 912 (зокрема методом ПЛР – 13 202, методом ІФА – 2 688);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 022.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 395 404 особи;
- одужало – 2 245 144 особи;
- летальних випадків – 55 720;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 710 080.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 135 випадків;
Вінницька область – 102 випадки;
Волинська область – 121 випадок;
Дніпропетровська область – 371 випадок;
Донецька область – 163 випадки;
Житомирська область – 166 випадків;
Закарпатська область – 15 випадків;
Запорізька область – 175 випадків;
Івано-Франківська область – 61 випадок;
Київська область – 60 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 67 випадків;
Львівська область – 241 випадок;
Миколаївська область – 83 випадки;
Одеська область – 163 випадки;
Полтавська область – 34 випадки;
Рівненська область – 53 випадки;
Сумська область – 95 випадків;
Тернопільська область – 180 випадків;
Харківська область – 233 випадки;
Херсонська область – 77 випадків;
Хмельницька область – 56 випадків;
Черкаська область – 43 випадки;
Чернівецька область – 282 випадки;
Чернігівська область – 25 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.
- Вчора повідомлялося, що станом на 26 вересня п’ять областей України відповідають “помаранчевій” зоні адаптивного карантину, решта – залишаються в межах “жовтої” зони.