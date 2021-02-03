В Україні за минулу добу, 2 лютого, зафіксовано 3285 нових випадків COVID-19. Захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 159 осіб;

летальних випадків – 165;

одужало – 10 101 особа;

здійснено тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 227 164 особи;

одужало – 1 045 473 особи;

летальних випадків – 23 089;

проведено ПЛР-тестувань – 6 299 699.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 330 випадків;

Вінницька область – 192 випадки;

Волинська область – 94 випадки;

Дніпропетровська область – 122 випадки;

Донецька область – 102 випадки;

Житомирська область – 62 випадки;

Закарпатська область – 129 випадків;

Запорізька область – 211 випадків;

Івано-Франківська область – 298 випадків;

Київська область – 164 випадки;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 61 випадок;

Львівська область – 182 випадки;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 177 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 101 випадок;

Сумська область – 74 випадки;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 230 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 0 випадків;

Черкаська область – 98 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 53 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.