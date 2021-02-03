Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 159 осіб;
- летальних випадків – 165;
- одужало – 10 101 особа;
- здійснено тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 227 164 особи;
- одужало – 1 045 473 особи;
- летальних випадків – 23 089;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 299 699.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 330 випадків;
Вінницька область – 192 випадки;
Волинська область – 94 випадки;
Дніпропетровська область – 122 випадки;
Донецька область – 102 випадки;
Житомирська область – 62 випадки;
Закарпатська область – 129 випадків;
Запорізька область – 211 випадків;
Івано-Франківська область – 298 випадків;
Київська область – 164 випадки;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 61 випадок;
Львівська область – 182 випадки;
Миколаївська область – 65 випадків;
Одеська область – 177 випадків;
Полтавська область – 192 випадки;
Рівненська область – 101 випадок;
Сумська область – 74 випадки;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 230 випадків;
Херсонська область – 23 випадки;
Хмельницька область – 0 випадків;
Черкаська область – 98 випадків;
Чернівецька область – 165 випадків;
Чернігівська область – 53 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.
- Станом на 2 лютого в Україні підтверджено майже 2,4 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 4 рази більше одужань за добу.