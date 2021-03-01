Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 779 осіб;
- виписано з лікарень – 872 особи;
- летальних випадків – 68;
- одужало – 1 701 особа;
- здійснено тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 352 134 особи;
- одужало – 1 171 724 особи;
- летальних випадків – 26 050;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 156 випадків;
Вінницька область – 598 випадків;
Волинська область – 65 випадків;
Дніпропетровська область – 165 випадків;
Донецька область – 54 випадки;
Житомирська область – 466 випадків;
Закарпатська область – 242 випадки;
Запорізька область – 83 випадки;
Івано-Франківська область – 526 випадків;
Київська область – 208 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 315 випадків;
Миколаївська область – 190 випадків;
Одеська область – 207 випадків;
Полтавська область – 97 випадків;
Рівненська область – 58 випадків;
Сумська область – 120 випадків;
Тернопільська область – 178 випадків;
Харківська область – 69 випадків;
Херсонська область – 20 випадків;
Хмельницька область – 32 випадки;
Черкаська область – 67 випадків;
Чернівецька область – 335 випадків;
Чернігівська область – 21 випадок.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.
- Станом на 25 лютого в Україні підтверджено понад 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і вдвоє менше одужань за добу.