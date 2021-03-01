В Україні за минулу добу, 28 лютого, зафіксовано 4285 нових випадків COVID-19. Захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 779 осіб;

виписано з лікарень – 872 особи;

летальних випадків – 68;

одужало – 1 701 особа;

здійснено тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 352 134 особи;

одужало – 1 171 724 особи;

летальних випадків – 26 050;

проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 156 випадків;

Вінницька область – 598 випадків;

Волинська область – 65 випадків;

Дніпропетровська область – 165 випадків;

Донецька область – 54 випадки;

Житомирська область – 466 випадків;

Закарпатська область – 242 випадки;

Запорізька область – 83 випадки;

Івано-Франківська область – 526 випадків;

Київська область – 208 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 190 випадків;

Одеська область – 207 випадків;

Полтавська область – 97 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 120 випадків;

Тернопільська область – 178 випадків;

Харківська область – 69 випадків;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 67 випадків;

Чернівецька область – 335 випадків;

Чернігівська область – 21 випадок.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.