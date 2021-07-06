В Україні за минулу добу зафіксовано 541 новий випадок COVID-19. Захворіли 26 дітей та 11 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 266 осіб;

летальних випадків – 20;

одужало – 1 086 осіб;

здійснено тестувань за добу – 40 517 (зокрема методом ПЛР – 20 151, методом ІФА – 8 271);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 095.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 238 364 особи;

одужало – 2 172 687 осіб;

летальних випадків – 52 504;

проведено ПЛР-тестувань – 10 945 216.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 197 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Донецька область –22 випадки;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 11 випадків;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 37 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 52 випадки;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 7 випадків;

Черкаська область – 16 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.