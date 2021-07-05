Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Зазначається, що вакцину від Johnson & Johnson зареєстрували у п’ятницю, 2 липня.

Janssen – це векторна вакцина розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вона містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

Додамо, що вакцина Janssen потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Ця вакцина наразі дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її також активно використовують США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Нагадаємо, що американська компанія Johnson & Johnson заявила, що її одноразова вакцина проти COVID-19 показала хороші результати щодо штаму коронавірусу Delta та інших нових штамів.

Однак однодозова вакцина проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson розчарувала американських медиків. Це пов’язано з темпами виробництва та низькою якістю вакцини.

На це є кілька причин. По-перше, ризик виникнення тромбозу. По-друге, не завжди якісне виробництво. Приміром, в Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на “проблемному виробництві”.