В Україні за минулу добу, 21 вересня, зафіксовано 6754 нові випадки COVID-19. Захворіли 625 дітей та 125 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 175 осіб;

летальних випадків – 105;

одужало – 2 095 осіб;

здійснено тестувань за добу – 82 243 (зокрема методом ПЛР – 36 642, методом ІФА – 11 347);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 254.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 362 559 осіб;

одужало – 2 235 668 особи;

летальних випадків – 55 161;

проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 456 випадків;

Вінницька область – 100 випадків;

Волинська область – 137 випадків;

Дніпропетровська область – 556 випадків;

Донецька область – 460 випадків;

Житомирська область – 179 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 305 випадків;

Івано-Франківська область – 192 випадки;

Київська область – 219 випадків;

Кіровоградська область – 45 випадків;

Луганська область – 295 випадків;

Львівська область – 449 випадків;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 442 випадки;

Полтавська область – 134 випадки;

Рівненська область – 248 випадків;

Сумська область – 207 випадків;

Тернопільська область – 145 випадків;

Харківська область – 774 випадки;

Херсонська область – 302 випадки;

Хмельницька область – 345 випадків;

Черкаська область – 234 випадки;

Чернівецька область – 298 випадків;

Чернігівська область – 33 випадки.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.