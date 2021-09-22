Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 175 осіб;
- летальних випадків – 105;
- одужало – 2 095 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 82 243 (зокрема методом ПЛР – 36 642, методом ІФА – 11 347);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 254.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 362 559 осіб;
- одужало – 2 235 668 особи;
- летальних випадків – 55 161;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 456 випадків;
Вінницька область – 100 випадків;
Волинська область – 137 випадків;
Дніпропетровська область – 556 випадків;
Донецька область – 460 випадків;
Житомирська область – 179 випадків;
Закарпатська область – 49 випадків;
Запорізька область – 305 випадків;
Івано-Франківська область – 192 випадки;
Київська область – 219 випадків;
Кіровоградська область – 45 випадків;
Луганська область – 295 випадків;
Львівська область – 449 випадків;
Миколаївська область – 150 випадків;
Одеська область – 442 випадки;
Полтавська область – 134 випадки;
Рівненська область – 248 випадків;
Сумська область – 207 випадків;
Тернопільська область – 145 випадків;
Харківська область – 774 випадки;
Херсонська область – 302 випадки;
Хмельницька область – 345 випадків;
Черкаська область – 234 випадки;
Чернівецька область – 298 випадків;
Чернігівська область – 33 випадки.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.
- У вівторок, 21 вересня, Україна отримала 159 тисяч доз вакцини китайського виробництва CoronaVac у рамках програми COVAX. Партію доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).