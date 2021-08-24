В Україні за минулу добу зафіксовано 692 нові випадки COVID-19. Захворіли 54 дитини та 4 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 410 осіб;

летальних випадків – 27;

одужало – 345 осіб;

здійснено тестувань за добу – 35 858 (зокрема методом ПЛР – 17 236, методом ІФА – 3 802);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 820.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 275 863 особи;

одужало – 2 201 778 осіб;

летальних випадків – 53 501;

проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 132 випадки;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 27 випадків;

Донецька область – 26 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 27 випадків;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 18 випадків;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 62 випадки;

Львівська область – 33 випадки;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 84 випадки;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 23 випадки;

Сумська область – 16 випадків;

Тернопільська область – 11 випадків;

Харківська область – 84 випадки;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 12 випадків;

Черкаська область – 7 випадків;

Чернівецька область – 47 випадків;

Чернігівська область – 3 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.