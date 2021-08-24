Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 410 осіб;
летальних випадків – 27;
одужало – 345 осіб;
здійснено тестувань за добу – 35 858 (зокрема методом ПЛР – 17 236, методом ІФА – 3 802);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 820.
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 275 863 особи;
одужало – 2 201 778 осіб;
летальних випадків – 53 501;
проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 132 випадки;
Вінницька область – 9 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 27 випадків;
Донецька область – 26 випадків;
Житомирська область – 13 випадків;
Закарпатська область – 2 випадки;
Запорізька область – 27 випадків;
Івано-Франківська область – 13 випадків;
Київська область – 18 випадків;
Кіровоградська область – 8 випадків;
Луганська область – 62 випадки;
Львівська область – 33 випадки;
Миколаївська область – 5 випадків;
Одеська область – 84 випадки;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 23 випадки;
Сумська область – 16 випадків;
Тернопільська область – 11 випадків;
Харківська область – 84 випадки;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 12 випадків;
Черкаська область – 7 випадків;
Чернівецька область – 47 випадків;
Чернігівська область – 3 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.
- Раніше повідомлялося, що рівень вакцинації проти коронавірусу COVID-19 в Україні є найнижчим серед країн Європи.