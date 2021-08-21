Рівень вакцинації проти коронавірусу COVID-19 в Україні є найнижчим серед країн Європи.

Про це свідчать дані онлайн-ресурсу Our World in Data.

Цей ресурс – проєкт Оксфордського університету, присвячений глобальним проблемам (таким як бідність, хвороби, голод, зміни клімату, війни, нерівність тощо).

На сайті також у режимі реального часу показана статистика щодо COVID-вакцинації з усього світу. Для цього використовуються офіційні дані урядів та міністерств охорони здоров’я різних країн.

Згідно з даними ресурсу Our World in Data, Україна станом на 20 серпня посідала останнє місце за рівнем вакцинації проти коронавірусу серед країн Європи. Загальна кількість щеплених громадян становить 11,51% (йдеться як про повністю вакцинованих, так і щеплених однією дозою).

А, наприклад, у сусідній Молдові рівень вакцинації становить 14%, у Польщі – понад 50%, у Білорусі – на рівні 16%, у Болгарії – також близько 16%.

У Словаччині хоча б одну дозу вакцини отримали майже 43% населення, у Словенії – майже 47%, у Латвії – близько 44%, у Литві – 59%, в Естонії – понад 53%, у Чехії – близько 55%.

Серед лідерів: Мальта (93% вакцинованих), Ісландія (81%), Португалія (79%), Іспанія (близько 76%).

Загалом по Європі вакциновані понад 52% населення (з них дві дози отримали більш ніж 45%).

У загальносвітовому вимірі хоча б одну дозу вакцини вже отримало 32,3% населення (з них 24,3% повністю вакциновані).

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, наразі в нашій країні понад 5 мільйонів громадян отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Зокрема, за минулу добу вакцинували 147 118 осіб (одну дозу отримали 60 970 осіб, повністю імунізовані – 86 148 осіб).

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 8 млн 099 тис. 146 щеплень

Отримали одну дозу – 5 млн 032 тис. 720 осіб. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 млн 066 тис. 426 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).