В Україні за минулу добу зафіксовано 705 нових випадків COVID-19. Захворіли 28 дітей та 18 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 464 особи;

летальних випадків – 51;

одужало – 1 719 осіб;

здійснено тестувань за добу – 49 038 (зокрема методом ПЛР – 20 913, методом ІФА – 9 743);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 382.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 235 801 особа;

одужало – 2 168 387 осіб;

летальних випадків – 52 391;

проведено ПЛР-тестувань – 10 861 246.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 231 випадок;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 31 випадок;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 24 випадки;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 56 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 41 випадок;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 12 випадків;

Черкаська область – 25 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.