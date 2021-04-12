В Україні за минулу добу зафіксовано 7856 нових випадків COVID-19. Захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 770 осіб;

летальних випадків – 287;

одужало – 5 355 осіб;

здійснено тестувань за добу – 40 109 (зокрема методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 861 105 осіб;

одужало – 1 416 215 осіб;

летальних випадків – 37 301;

проведено ПЛР-тестувань – 8 677 716.

1 216 людей щеплено проти COVID-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні.

378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 537 випадків/ 60 щеплень;

Вінницька область – 159 випадків/ 120 щеплень;

Волинська область – 247 випадків/ 10 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 112 випадків/ 10 щеплень;

Донецька область – 327 випадків/ 10 щеплень;

Житомирська область – 349 випадків/ 40 щеплень;

Закарпатська – 62 випадки/ 10 щеплень;

Запорізька область – 260 випадків/ 70 щеплень;

Івано-Франківська область – 49 випадків/ 66 щеплень;

Київська область – 477 випадків/ 50 щеплень;

Кіровоградська область – 149 випадків/ 10 щеплень;

Луганська область – 43 випадки/ 30 щеплень;

Львівська область – 590 випадків/ 170 щеплень;

Миколаївська область – 303 випадки/ 0 щеплень;

Одеська область – 443 випадки/ 90 щеплень;

Полтавська область – 136 випадків/ 0 щеплень;

Рівненська область – 174 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область – 377 випадків/ 10 щеплень;

Тернопільська область – 315 випадків/ 150 щеплень;

Харківська область – 595 випадків/ 120 щеплень;

Херсонська область – 195 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 149 випадків/ 110 щеплень;

Черкаська область – 385 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 168 випадків/ 20 щеплень;

Чернігівська область – 255 випадків/ 10 щеплень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.