Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 770 осіб;
- летальних випадків – 287;
- одужало – 5 355 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 40 109 (зокрема методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 861 105 осіб;
- одужало – 1 416 215 осіб;
- летальних випадків – 37 301;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 677 716.
1 216 людей щеплено проти COVID-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні.
378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 537 випадків/ 60 щеплень;
Вінницька область – 159 випадків/ 120 щеплень;
Волинська область – 247 випадків/ 10 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 112 випадків/ 10 щеплень;
Донецька область – 327 випадків/ 10 щеплень;
Житомирська область – 349 випадків/ 40 щеплень;
Закарпатська – 62 випадки/ 10 щеплень;
Запорізька область – 260 випадків/ 70 щеплень;
Івано-Франківська область – 49 випадків/ 66 щеплень;
Київська область – 477 випадків/ 50 щеплень;
Кіровоградська область – 149 випадків/ 10 щеплень;
Луганська область – 43 випадки/ 30 щеплень;
Львівська область – 590 випадків/ 170 щеплень;
Миколаївська область – 303 випадки/ 0 щеплень;
Одеська область – 443 випадки/ 90 щеплень;
Полтавська область – 136 випадків/ 0 щеплень;
Рівненська область – 174 випадки/ 50 щеплень;
Сумська область – 377 випадків/ 10 щеплень;
Тернопільська область – 315 випадків/ 150 щеплень;
Харківська область – 595 випадків/ 120 щеплень;
Херсонська область – 195 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 149 випадків/ 110 щеплень;
Черкаська область – 385 випадків/ 0 щеплень;
Чернівецька область – 168 випадків/ 20 щеплень;
Чернігівська область – 255 випадків/ 10 щеплень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.
- Станом на 11 квітня в Україні підтверджено понад 12 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в 2,5 рази менше одужань за добу.