Станом на 11 квітня в Україні підтверджено понад 12 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в 2,5 рази менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 12 112 людей. Зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.

До лікарень госпіталізували ще 4 694 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 235 людей. За весь час епідемії померли 37 014 людей. Одужали за добу 5 034 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 410 тис. 860 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 853 тис. 249 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 72 551 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 656 тис. 885 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 697 випадків за добу; всього виявлено 176 569 випадків – 3890 людей померли, 111 068 одужали;

• Вінницька область – 143 випадки за добу; всього зафіксовано 62 840 випадків – 1280 людей померли, 41 007 одужали;

• Волинська область – 292 випадки за добу; всього підтверджено 51 068 випадків – 839 людей померли, 42 867 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 333 випадки за добу; всього діагностовано 103 754 випадки – 2668 людей померли, 79 962 одужали;

• Донецька область – 839 випадків за добу; за час епідемії виявлено 67 295 випадків – 1419 людей померли, 52 029 одужали;

• Житомирська область – 434 випадки за добу; за весь час зафіксовано 77 927 випадків – 1363 пацієнта померли, 56 340 одужали;

• Закарпатська область – 138 випадків за добу; всього підтверджено 57 574 випадки – 1435 людей померли, 45 625 одужали;

• Запорізька область – 279 випадків за добу; всього діагностовано 85 226 випадків – 1563 пацієнта померли, 70 591 одужали;

• Івано-Франківська область – 110 випадків за добу; всього виявлено 81 784 випадки – 1831 пацієнт помер, 69 344 одужали;

• Київська область – 659 випадків за добу; всього зафіксовано 106 244 випадки – 1887 людей померли, 83 427 одужали;

• Кіровоградська область – 207 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 14 966 випадків – 509 людей померли, 9628 одужали;

• Луганська область – 72 випадки за добу; за весь час діагностовано 19 497 випадків – 581 пацієнт помер, 15 884 одужали;

• Львівська область – 720 випадків за добу; всього виявлено 117 149 випадків – 2848 людей померли, 85 325 одужали;

• Миколаївська область – 416 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 56 148 випадків – 1283 пацієнта померли, 44 089 одужали;

• Одеська область – 623 випадки за добу; за весь час підтверджено 120 424 випадки – 2087 людей померли, 86 460 одужали;

• Полтавська область – 297 випадків за добу; всього діагностовано 61 582 випадки – 1289 людей померли, 50 394 одужали;

• Рівненська область – 277 випадків за добу; всього виявлено 63 567 випадків – 848 людей померли, 53 998 одужали;

• Сумська область – 638 випадків за добу; всього зафіксовано 65 253 випадки – 914 пацієнтів померли, 53 011 одужали;

• Тернопільська область – 410 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 60 342 випадки – 920 людей померли, 48 938 одужали;

• Харківська область – 1 374 випадки за добу; за весь час діагностовано 117 164 випадки – 2208 людей померли, 91 255 одужали;

• Херсонська область – 312 випадків за добу; всього виявлено 27 213 випадків – 737 людей померли, 22 093 одужали;

• Хмельницька область – 811 випадків за добу; всього зафіксовано 74 007 випадків – 1333 пацієнта померли, 56 225 одужали;

• Черкаська область – 349 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 14 966 випадків – 509 людей померли, 9628 одужали;

• Чернівецька область – 193 випадки за добу; всього діагностовано 73 696 випадків – 1497 людей померли, 53 116 одужали;

• Чернігівська область – 489 випадків за добу; за весь час виявлено 47 331 випадок – 954 пацієнта померли, 35 800 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 10 квітня в Україні було щеплено 4 048 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 377 050 людей.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 10 квітня:

• м. Київ – 530 щеплень;

• Вінницька область – 110 щеплень;

• Волинська область – 60 щеплень;

• Дніпропетровська область – 610 щеплень;

• Донецька область – 370 щеплень;

• Житомирська область – 60 щеплень;

• Закарпатська область – 40 щеплень;

• Запорізька область – 10 щеплень;

• Івано-Франківська область – 88 щеплень;

• Київська область – 270 щеплень;

• Кіровоградська область – 60 щеплень;

• Луганська область – 250 щеплень;

• Львівська область – 150 щеплень;

• Миколаївська область – 40 щеплень;

• Одеська область – 70 щеплень;

• Полтавська область – 100 щеплень;

• Рівненська область – 150 щеплень;

• Сумська область – 40 щеплень;

• Тернопільська область – 70 щеплень;

• Харківська область – 100 щеплень;

• Херсонська область – 360 щеплень;

• Хмельницька область – 180 щеплень;

• Черкаська область – 0 щеплень;

• Чернівецька область – 270 щеплень;

• Чернігівська область – 60 щеплень.

Вакцинацію здійснювали 59 мобільних бригад з імунізації та 211 пунктів щеплення.

Станом на 10 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 438 328 людей.