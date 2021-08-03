В Україні за минулу добу, 2 серпня, зафіксовано 827 нових випадків COVID-19. Захворіли 68 дітей та 26 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 334 особи;

летальних випадків – 26;

одужало – 533 особи;

здійснено тестувань за добу – 39 622 (зокрема методом ПЛР – 19 946, методом ІФА – 8 229);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 447.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 254 361 особа;

одужало – 2 187 703 особи;

летальних випадків – 52 981;

проведено ПЛР-тестувань – 11 424 130.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 198 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 53 випадки;

Донецька область – 65 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 37 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 19 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 11 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 49 випадків;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 32 випадки;

Чернівецька область – 13 випадків;

Чернігівська область – 17 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.