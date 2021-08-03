Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 334 особи;
- летальних випадків – 26;
- одужало – 533 особи;
- здійснено тестувань за добу – 39 622 (зокрема методом ПЛР – 19 946, методом ІФА – 8 229);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 447.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 254 361 особа;
- одужало – 2 187 703 особи;
- летальних випадків – 52 981;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 424 130.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 198 випадків;
Вінницька область – 32 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 53 випадки;
Донецька область – 65 випадків;
Житомирська область – 14 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 37 випадків;
Івано-Франківська область – 6 випадків;
Київська область – 19 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 48 випадків;
Миколаївська область – 11 випадків;
Одеська область – 62 випадки;
Полтавська область – 14 випадків;
Рівненська область – 15 випадків;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 49 випадків;
Херсонська область – 36 випадків;
Хмельницька область – 18 випадків;
Черкаська область – 32 випадки;
Чернівецька область – 13 випадків;
Чернігівська область – 17 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.
- В Україні за 1 серпня зафіксовано 265 нових випадків COVID-19. Захворіли 11 дітей та 1 медпрацівник.