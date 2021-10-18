Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 127 осіб;
летальних випадків – 177;
одужало – 3 421 особа;
здійснено тестувань за добу – 49 449 (зокрема методом ПЛР – 23 992, методом ІФА – 2 946);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 511.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 644 694 особи;
одужало – 2 329 418 осіб;
летальних випадків – 60 810;
проведено ПЛР-тестувань – 13 581 768.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 416 випадків;
Вінницька область – 110 випадків;
Волинська область – 284 випадки;
Дніпропетровська область – 782 випадки;
Донецька область – 537 випадків;
Житомирська область – 703 випадки;
Закарпатська область – 47 випадків;
Запорізька область – 542 випадки;
Івано-Франківська область – 184 випадки;
Київська область – 195 випадків;
Кіровоградська область – 71 випадок;
Луганська область – 194 випадки;
Львівська область – 546 випадків;
Миколаївська область – 178 випадків;
Одеська область – 1 367 випадків;
Полтавська область – 81 випадок;
Рівненська область – 169 випадків;
Сумська область – 488 випадків;
Тернопільська область – 287 випадків;
Харківська область – 823 випадки;
Херсонська область – 469 випадків;
Хмельницька область – 251 випадок;
Черкаська область – 283 випадки;
Чернівецька область – 391 випадок;
Чернігівська область – 126 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1367), Харківській (823), Дніпропетровській (782), Житомирській (703) і Львівській (546) областях.