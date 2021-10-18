В Україні за минулу добу, 17 жовтня, зафіксовано 9524 нові випадки COVID-19. Захворіли 790 дітей та 122 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 127 осіб;

летальних випадків – 177;

одужало – 3 421 особа;

здійснено тестувань за добу – 49 449 (зокрема методом ПЛР – 23 992, методом ІФА – 2 946);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 511.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 644 694 особи;

одужало – 2 329 418 осіб;

летальних випадків – 60 810;

проведено ПЛР-тестувань – 13 581 768.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 416 випадків;

Вінницька область – 110 випадків;

Волинська область – 284 випадки;

Дніпропетровська область – 782 випадки;

Донецька область – 537 випадків;

Житомирська область – 703 випадки;

Закарпатська область – 47 випадків;

Запорізька область – 542 випадки;

Івано-Франківська область – 184 випадки;

Київська область – 195 випадків;

Кіровоградська область – 71 випадок;

Луганська область – 194 випадки;

Львівська область – 546 випадків;

Миколаївська область – 178 випадків;

Одеська область – 1 367 випадків;

Полтавська область – 81 випадок;

Рівненська область – 169 випадків;

Сумська область – 488 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 823 випадки;

Херсонська область – 469 випадків;

Хмельницька область – 251 випадок;

Черкаська область – 283 випадки;

Чернівецька область – 391 випадок;

Чернігівська область – 126 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1367), Харківській (823), Дніпропетровській (782), Житомирській (703) і Львівській (546) областях.