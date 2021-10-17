Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 747 осіб;
- летальних випадків – 219;
- одужало – 3 541 особа;
- здійснено тестувань за добу – 72 970 (зокрема методом ПЛР – 33 545, методом ІФА – 5 350);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 075.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 635 170 осіб;
- одужало – 2 325 997 осіб;
- летальних випадків – 60 633;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 557 776.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 451 випадок;
Вінницька область – 178 випадків;
Волинська область – 269 випадків;
Дніпропетровська область – 748 випадків;
Донецька область – 934 випадки;
Житомирська область – 258 випадків;
Закарпатська область – 68 випадків;
Запорізька область – 678 випадків;
Івано-Франківська область – 283 випадки;
Київська область – 334 випадки;
Кіровоградська область – 72 випадки;
Луганська область – 297 випадків;
Львівська область – 588 випадків;
Миколаївська область – 294 випадки;
Одеська область – 1 396 випадків;
Полтавська область – 310 випадків;
Рівненська область – 309 випадків;
Сумська область – 638 випадків;
Тернопільська область – 344 випадки;
Харківська область – 948 випадків;
Херсонська область – 609 випадків;
Хмельницька область – 384 випадки;
Черкаська область – 334 випадки;
Чернівецька область – 436 випадків;
Чернігівська область – 128 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (934), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.
- 14 жовтня в Україні зареєстрували 13 624 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 177 дітей та 170 медпрацівників.