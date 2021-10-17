В Україні за минулу добу зафіксовано 11 288 нових випадків COVID-19. Захворіли 1086 дітей та 154 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 747 осіб;

летальних випадків – 219;

одужало – 3 541 особа;

здійснено тестувань за добу – 72 970 (зокрема методом ПЛР – 33 545, методом ІФА – 5 350);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 075.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 635 170 осіб;

одужало – 2 325 997 осіб;

летальних випадків – 60 633;

проведено ПЛР-тестувань – 13 557 776.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 451 випадок;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 269 випадків;

Дніпропетровська область – 748 випадків;

Донецька область – 934 випадки;

Житомирська область – 258 випадків;

Закарпатська область – 68 випадків;

Запорізька область – 678 випадків;

Івано-Франківська область – 283 випадки;

Київська область – 334 випадки;

Кіровоградська область – 72 випадки;

Луганська область – 297 випадків;

Львівська область – 588 випадків;

Миколаївська область – 294 випадки;

Одеська область – 1 396 випадків;

Полтавська область – 310 випадків;

Рівненська область – 309 випадків;

Сумська область – 638 випадків;

Тернопільська область – 344 випадки;

Харківська область – 948 випадків;

Херсонська область – 609 випадків;

Хмельницька область – 384 випадки;

Черкаська область – 334 випадки;

Чернівецька область – 436 випадків;

Чернігівська область – 128 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (934), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.