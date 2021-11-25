Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 404 особи;
- летальних випадків – 628;
- одужало – 26 811 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 102 899 (зокрема методом ПЛР – 52 316, методом ІФА – 10 092);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 491.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 384 404 особи;
- одужало – 2 852 452 особи;
- летальних випадків – 83 541;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1688 випадків;
Вінницька область – 810 випадків;
Волинська область – 492 випадки;
Дніпропетровська область – 893 випадки;
Донецька область – 924 випадки;
Житомирська область – 707 випадків;
Закарпатська область – 671 випадок;
Запорізька область – 1066 випадків;
Івано-Франківська область – 638 випадків;
Київська область – 719 випадків;
Кіровоградська область – 191 випадок;
Луганська область – 258 випадків;
Львівська область – 1048 випадків;
Миколаївська область – 442 випадки;
Одеська область – 644 випадки;
Полтавська область – 967 випадків;
Рівненська область – 659 випадків;
Сумська область – 534 випадки;
Тернопільська область – 339 випадків;
Харківська область – 728 випадків;
Херсонська область – 284 випадки;
Хмельницька область – 778 випадків;
Черкаська область – 523 випадки;
Чернівецька область – 235 випадків;
Чернігівська область – 705 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1688), Запорізькій (1066), Львівській (1048), Полтавській (967) і Донецькій (924) областях.
- В Україні 23 листопада зафіксовано 14 325 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 183 дитини та 287 медпрацівників.