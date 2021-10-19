В Україні за минулу добу, 18 жовтня, зафіксовано 15 579 нових підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 852 особи;

летальних випадків – 538;

одужало – 7 776 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 660 273 особи;

одужало – 2 337 194 особи;

летальних випадків – 61 348;

проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 837 випадків;

Вінницька область – 261 випадок;

Волинська область – 435 випадків;

Дніпропетровська область – 1203 випадки;

Донецька область – 899 випадків;

Житомирська область – 202 випадки;

Закарпатська область – 184 випадки;

Запорізька область – 1019 випадків;

Івано-Франківська область – 213 випадки;

Київська область – 565 випадків;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 611 випадків;

Львівська область – 959 випадків;

Миколаївська область – 302 випадки;

Одеська область – 1418 випадків;

Полтавська область – 593 випадки;

Рівненська область – 593 випадки;

Сумська область – 700 випадків;

Тернопільська область – 437 випадків;

Харківська область – 1412 випадків;

Херсонська область – 880 випадків;

Хмельницька область – 301 випадок;

Черкаська область – 676 випадків;

Чернівецька область – 595 випадків;

Чернігівська область – 237 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

Крім того, від COVID-19 одною дозою вакцини щеплено понад 8 млн українців. Понад 193 тис. – провакциновано за добу 18 жовтня. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини.