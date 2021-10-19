Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 852 особи;
- летальних випадків – 538;
- одужало – 7 776 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 660 273 особи;
- одужало – 2 337 194 особи;
- летальних випадків – 61 348;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 837 випадків;
Вінницька область – 261 випадок;
Волинська область – 435 випадків;
Дніпропетровська область – 1203 випадки;
Донецька область – 899 випадків;
Житомирська область – 202 випадки;
Закарпатська область – 184 випадки;
Запорізька область – 1019 випадків;
Івано-Франківська область – 213 випадки;
Київська область – 565 випадків;
Кіровоградська область – 47 випадків;
Луганська область – 611 випадків;
Львівська область – 959 випадків;
Миколаївська область – 302 випадки;
Одеська область – 1418 випадків;
Полтавська область – 593 випадки;
Рівненська область – 593 випадки;
Сумська область – 700 випадків;
Тернопільська область – 437 випадків;
Харківська область – 1412 випадків;
Херсонська область – 880 випадків;
Хмельницька область – 301 випадок;
Черкаська область – 676 випадків;
Чернівецька область – 595 випадків;
Чернігівська область – 237 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.
Крім того, від COVID-19 одною дозою вакцини щеплено понад 8 млн українців. Понад 193 тис. – провакциновано за добу 18 жовтня. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини.
- В Україні 17 жовтня зафіксовано 9524 нові випадки COVID-19. Захворіли 790 дітей та 122 медпрацівники.