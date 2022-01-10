Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 064 особи;
- летальних випадків – 86;
- одужало – 3 517 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 704 442 особи;
- одужало – 3 514 786 осіб;
- летальних випадків – 97 325;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 966 846.
Також від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення.
- За добу 8 січня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 163 дитини та 33 медпрацівники.