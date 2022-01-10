За добу 9 січня в Україні зафіксовано ​1 969 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 94 дитини та 41 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 064 особи;

летальних випадків – 86;

одужало – 3 517 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 704 442 особи;

одужало – 3 514 786 осіб;

летальних випадків – 97 325;

проведено ПЛР-тестувань – 16 966 846.

Також від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення.