Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Також за минулу добу: 

  • госпіталізовано – 840 осіб;
  • летальних випадків – 75;
  • одужало – 2 818 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  •  захворіло – 3 702 473 особи;
  •  одужало –  3 511 269 осіб;
  •  летальних випадків – 97 239;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 16 956 514. 

Також від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 осіб. Першу дозу отримали 14 807 334 особи, дві дози – 13 968 123 осіб, додаткову дозу – 6 101, бустерну – 18 409 людей. Загалом проведено 28 799 967 щеплень.

Джерело: МОЗ