Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 2 307 осіб;
  • летальних випадків – 446;
  • одужало – 25 861 особу.

168 359 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 55 798 людей, повністю імунізовані – 112 561 людина.

За весь час пандемії в Україні:
  •  захворіло – 3 553 817 осіб;
  •  одужало – 3 184 287 осіб;
  •  летальних випадків 2 90 789;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 16 274 905.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.