Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 307 осіб;
- летальних випадків – 446;
- одужало – 25 861 особу.
168 359 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 55 798 людей, повністю імунізовані – 112 561 людина.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 553 817 осіб;
- одужало – 3 184 287 осіб;
- летальних випадків 2 90 789;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 274 905.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.
- Нагадаємо, в Україні наразі не зафіксовано жодного випадку зараження новим штамом COVID-19 – Omicron. Натомість домінуючим варіантом є Delta.