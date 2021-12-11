168 359 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 55 798 людей, повністю імунізовані – 112 561 людина.

Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.