Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
“Окремо хочу зупинитись на актуальній темі. Йдеться про новий штам Omicron. Станом на 9 грудня в Україні випадків захворювання на вказаний штам не виявлено”, – зазначив він.
Водночас, за словами Кузіна, українські лабораторії використовують ПЛР-системи, чутливість яких щодо коронавірусної хвороби не знижується навіть через нові штами. Зокрема вони є чутливими також до варіанту Omicron.
“Наразі усі зразки тестів з усіх регіонів свідчать про те, що всюди поширюється штам Delta”, – додав головний санлікар.
Також він звернувся до громадян України з проханням не поширювати неправдиву та маніпулятивну інформацію про штам Omicron.
“Передусім про те, що вакцина є неефективною проти цього варіанту COVID-19”, – зазначив Кузін.
Omicron було вперше виявлено вченими у Південній Африці минулого місяця. З того часу ВООЗ вважає це “приводом для хвилювання”. Пізніше вірус був виявлений по всьому світу, в тому числі й у США.
Дослідники намагалися виявити, наскільки заразний новий штам, а також, наскільки він чутливий до вакцинації проти COVID-19 та чи викликає важкі наслідки.
Деякі попередні звіти припускають, що Omicron заразніший, ніж COVID-19, але його перебіг має легшу форму. Втім, дослідники стверджують, що про це ще зарано говорити.