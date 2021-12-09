В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку зараження новим штамом COVID-19 - Omicron. Натомість домінуючим варіантом є Delta.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

“Окремо хочу зупинитись на актуальній темі. Йдеться про новий штам Omicron. Станом на 9 грудня в Україні випадків захворювання на вказаний штам не виявлено”, – зазначив він.

Водночас, за словами Кузіна, українські лабораторії використовують ПЛР-системи, чутливість яких щодо коронавірусної хвороби не знижується навіть через нові штами. Зокрема вони є чутливими також до варіанту Omicron.

“Наразі усі зразки тестів з усіх регіонів свідчать про те, що всюди поширюється штам Delta”, – додав головний санлікар.

Також він звернувся до громадян України з проханням не поширювати неправдиву та маніпулятивну інформацію про штам Omicron.

“Передусім про те, що вакцина є неефективною проти цього варіанту COVID-19”, – зазначив Кузін.

Omicron було вперше виявлено вченими у Південній Африці минулого місяця. З того часу ВООЗ вважає це “приводом для хвилювання”. Пізніше вірус був виявлений по всьому світу, в тому числі й у США.

Дослідники намагалися виявити, наскільки заразний новий штам, а також, наскільки він чутливий до вакцинації проти COVID-19 та чи викликає важкі наслідки.

Деякі попередні звіти припускають, що Omicron заразніший, ніж COVID-19, але його перебіг має легшу форму. Втім, дослідники стверджують, що про це ще зарано говорити.