В Україні за минулу добу, 22 листопада, зафіксовано 2 729 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2055 осіб;

летальних випадків –720;

одужало – 23 107 осіб;

здійснено тестувань за добу – 85 820 (зокрема методом ПЛР – 38 099, методом ІФА – 9 034);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 687.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 353 136 осіб;

одужало – 2 796 597 осіб;

летальних випадків – 82 318;

проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1631 випадок;

Вінницька область – 406 випадків;

Волинська область – 571 випадок;

Дніпропетровська область – 1310 випадків;

Донецька область – 929 випадків;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 390 випадків;

Запорізька область – 847 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 830 випадків;

Кіровоградська область – 121 випадок;

Луганська область – 233 випадки;

Львівська область – 540 випадків;

Миколаївська область – 481 випадок;

Одеська область – 439 випадків;

Полтавська область – 1141 випадок;

Рівненська область – 516 випадків;

Сумська область – 255 випадків;

Тернопільська область – 99 випадків;

Харківська область – 407 випадків;

Херсонська область – 94 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 585 випадків;

Чернівецька область – 171 випадок;

Чернігівська область – 229 випадків.