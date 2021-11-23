Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2055 осіб;
- летальних випадків –720;
- одужало – 23 107 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 85 820 (зокрема методом ПЛР – 38 099, методом ІФА – 9 034);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 687.
.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 353 136 осіб;
- одужало – 2 796 597 осіб;
- летальних випадків – 82 318;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1631 випадок;
Вінницька область – 406 випадків;
Волинська область – 571 випадок;
Дніпропетровська область – 1310 випадків;
Донецька область – 929 випадків;
Житомирська область – 107 випадків;
Закарпатська область – 390 випадків;
Запорізька область – 847 випадків;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 830 випадків;
Кіровоградська область – 121 випадок;
Луганська область – 233 випадки;
Львівська область – 540 випадків;
Миколаївська область – 481 випадок;
Одеська область – 439 випадків;
Полтавська область – 1141 випадок;
Рівненська область – 516 випадків;
Сумська область – 255 випадків;
Тернопільська область – 99 випадків;
Харківська область – 407 випадків;
Херсонська область – 94 випадки;
Хмельницька область – 263 випадки;
Черкаська область – 585 випадків;
Чернівецька область – 171 випадок;
Чернігівська область – 229 випадків.
- 21 листопада зафіксовано 7464 нові випадки COVID-19. Захворіли 579 дітей та 74 медпрацівники.