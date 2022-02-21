За минулу добу, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нових інфікованих коронавірусом. Серед них - 1 254 дітей та 151 медпрацівник.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 1 886 осіб

летальних випадків – 127

одужало – 13 904 особи

Загалом, з початку пандемії в Україні:

захворіло – 4 734 333 особи

одужало – 3 952 363 особи

летальних випадків – 104 645

проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438

Окрім цього, 20 лютого було проведено 17 172 щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19. Першу дозу вакцини отримали 4 769 осіб, а другу дозу – 7 965 осіб. Ще 78 громадян щепили додатковою дозою, а 4 360 отримали бустерне щеплення.

Загалом, з початку COVID-вакцинації в Україні щеплено 15 680 363 особи. З них 15 680 631 першою дозою, 15 121 999 щеплені двома дозами, 26 510 осіб вакциновані додатковою дозою, а 668 508 бустерною дозою. Всього проведено 31 497 378 щеплень.