Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також протягом минулої доби:
- госпіталізовано – 1 886 осіб
- летальних випадків – 127
- одужало – 13 904 особи
Загалом, з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 4 734 333 особи
- одужало – 3 952 363 особи
- летальних випадків – 104 645
- проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438
Окрім цього, 20 лютого було проведено 17 172 щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19. Першу дозу вакцини отримали 4 769 осіб, а другу дозу – 7 965 осіб. Ще 78 громадян щепили додатковою дозою, а 4 360 отримали бустерне щеплення.
Загалом, з початку COVID-вакцинації в Україні щеплено 15 680 363 особи. З них 15 680 631 першою дозою, 15 121 999 щеплені двома дозами, 26 510 осіб вакциновані додатковою дозою, а 668 508 бустерною дозою. Всього проведено 31 497 378 щеплень.
- Нагадаємо, за добу 19 лютого в Україні зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 1 473, медпрацівників – 142.