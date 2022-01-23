Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також за протягом минулої доби:
- госпіталізовано – 2 774 особи;
- летальних випадків – 86;
- одужало – 2 030 осіб.
Загалом протягом пандемії в Україні:
- захворіло – 3 857 455 осіб;
- одужало – 3 582 908 осіб;
- померло – 99 215;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.
Також протягом 23 січня 38 861 особі було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 14 639 осіб, другу дозу – 13 656 осіб, додаткову дозу отримали 332 особи, бустерну дозу – 10 234 осіб.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 155 838 осіб. З них першу дозу отримали 15 155 836 осіб, дві дози отримали 14 457 249 осіб, додаткову дозу – 13 021 особа, бустерну – 203 445 осіб.
Сумарно протягом вакцинації проведено 29 829 551 щеплення.
- Нагадаємо, протягом 21 січня в Україні було зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадки інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 2838 дітей і 535 медпрацівників.