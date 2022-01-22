Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 608 осіб;
- летальних випадків – 136;
- одужало – 4 610 осіб.
91 310 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 842 011 осіб;
- одужало – 3 580 878 осіб;
- летальних випадків – 99 129;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 455 150.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.
- За добу 20 січня в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіло 2464 дітей та 429 медпрацівників.
- Нагадаємо, МОЗ дозволило вакцинувати підлітків проти коронавірусу без наявності всіх обов’язкових календарних щеплень.
- Нагадаємо, що вакцинація проти COVID-19 у 10 разів знижує ймовірність померти від цієї хвороби.