Про це повідомляє МОЗ.

91 310 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина

Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.