Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 241 особа;
- летальних випадків – 157;
- одужало – 6 690 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 610 687 осіб;
- одужало – 3 338 555 осіб;
- летальних випадків – 93 262;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.
За добу вакциновано проти COVID-19 36 027 людей. Першу дозу отримали – 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу не отримав ніхто.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень.
- Нагадаємо, за добу 18 грудня в Україні зафіксовано 3 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 390 дітей, 49 медпрацівників.