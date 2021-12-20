За добу 19 грудня в Україні зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 250 дітей та 26 медпрацівників.

Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 241 особа;

летальних випадків – 157;

одужало – 6 690 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 610 687 осіб;

одужало – 3 338 555 осіб;

летальних випадків – 93 262;

проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.

За добу вакциновано проти COVID-19 36 027 людей. Першу дозу отримали – 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу не отримав ніхто.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень.