За добу 18 грудня в Україні зафіксовано 3 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 390 дітей, 49 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 129 осіб;

летальних випадків – 176;

одужало – 6 866 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 608 151 особа;

одужало – 3 331 865 осіб;

летальних випадків – 93 105;

проведено ПЛР-тестувань – 16 492 954.

18 грудня вакциновано проти COVID-19 62 686 людей. Першу дозу отримали 19 806 людей, повністю імунізовані – 42 862 людини, додаткову дозу отримали 18 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 375 346 людей, з них отримали першу дозу – 14 375 344 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 961 886 людей, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 337 322 щеплення.