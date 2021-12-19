Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 129 осіб;
- летальних випадків – 176;
- одужало – 6 866 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 608 151 особа;
- одужало – 3 331 865 осіб;
- летальних випадків – 93 105;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 492 954.
18 грудня вакциновано проти COVID-19 62 686 людей. Першу дозу отримали 19 806 людей, повністю імунізовані – 42 862 людини, додаткову дозу отримали 18 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 375 346 людей, з них отримали першу дозу – 14 375 344 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 961 886 людей, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 337 322 щеплення.
- Нагадаємо, за добу 17 грудня в Україні зафіксовано 7 503 нові підтверджені випадки інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 674 дітей та 154 медпрацівники.
- Тим часом новий штам коронавірусної хвороби Omicron стрімко поширюється Європою. Нідерланди запроваджують повний локдаун.