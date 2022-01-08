В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​3 195 нових випадків захворювання на COVID-19

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 752 осіб;
- летальних випадків – 76;
- одужало – 1 942 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 699 663 особи;
- одужало – 3 508 451 особа;
- летальних випадків – 97 164;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.
- За добу 6 січня в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19 Зокрема захворіло 364 дитини та 203 медпрацівники.
- Нагадаємо, інфікування людини грипом і коронавірусом одночасно (Flurona) виявили вже у США, Ізраїлі, Бразилії, на Філіппінах, в Угорщині.
- Нагадаємо, що в Україні почали активно циркулювати три штами грипу.
- В Україні схвалили впровадження бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років.