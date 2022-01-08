ЗеПорушення

54

Всього порушень

43

Днів без порушень
09:37 У Казахстані затримали 4266 осіб, серед них є іноземні громадяни
08:45 В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​3 195 нових випадків захворювання на COVID-19
08:27 Китайські вчені знайшли воду на Місяці
07:49 8 січня 2022 року: яке сьогодні свято, прикмети, традиції
07:16 Холодно, але без опадів: якою буде погода 8 січня
00:47 Коли росіяни опинилися у вашому домі, дуже важко змусити їх піти — Блінкен про ситуацію в Казахстані
00:15 Торік Тім Кук заробив у 1 400 разів більше середнього працівника Apple

07 січня

23:33 KAWS у співпраці з The North Face представили спеціальну лінійку одягу
20:24 Демна Гвасалія спільно з Каньє Вестом (Ye) працюють над новою колекцією Gap
18:32 Телескоп NASA зробив світлину «скупчення сніжинок» в сузір’ї Єдинорога
17:55 Віддавати перевагу домашнім тваринам замість народження дітей це егоїзм — Папа Франциск
17:45 На засідання НАТО запросили Україну та Грузію
16:38 Адвокат Порошенка спростував твердження ДБР щодо відсутності арешту активів «Прямого» та «5 каналу»
16:23 Посли країн «Великої сімки» назвали реформи, прийняття яких важливо для України.
14:51 В Угорщині обстріляли вантажівку з мігрантами
14:19 Із 1 січня у школах зміниться харчування: чим годуватимуть дітей
14:16 Столтенберг провів чергові переговори щодо ситуації на кордоні з Україною
13:21 Народний депутат Микола Тищенко переплутав різдвяні та великодні привітання – фактчек
12:53 У Каньє Веста (Ye) нова дівчина: хто вона
12:34 В «Епіцентрі» продавали книжку Гітлера «Майн кампф»
12:12 У Міноборони розповіли, як формуватимуть підрозділи територіальної оборони
11:39 Що послухати у вихідні? 6 найновіших альбомів
11:15 Мелінда Харінг назвала арешт майна Порошенка «вибірковим правосуддям»
10:02 В Україні розпочався запис на бустерну вакцинацію проти COVID-19
09:33 З Казахстану не можуть вилетіти 43 українці
07:59 7 січня 2022 року: свято та традиції
07:17 Морозно і сонячно: якою буде погода на Різдво, 7 січня
00:01 Росія звернула на себе увагу НАТО подіями в Україні – Кая Каллас

06 січня

В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​3 195 нових випадків захворювання на COVID-19

За добу 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 151 дитина та 37 медиків.

Субота, 8 січня 2022, 08:45
Підтримати
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 1 752 осіб;
  • летальних випадків – 76;
  • одужало – 1 942 особи.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 3 699 663 особи;
  • одужало – 3 508 451 особа;
  • летальних випадків – 97 164;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.
Теги: Коронавірус, Пандемія, тестування, статистика

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook